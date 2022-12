Zwei befreite südkoreanische Seeleute in Elfenbeinküste eingetroffen

Photo : YONHAP News

Zwei südkoreanische Besatzungsmitglieder eines von Piraten in der Nähe des Golfs von Guinea entführten Öltankers sind am frühen Samstagmorgen koreanischer Zeit in der Elfenbeinküste eingetroffen.Das freigelassene Schiff mit zwei südkoreanischen und 17 indonesischen Besatzungsmitgliedern an Bord sei im Ursprungshafen von Abidjan in der Elfenbeinküste angekommen, teilte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul mit.Der unter der Flagge der Marshallinseln fahrende 4.000-Tonnen-Öltanker B Ocean war am 24. November von Piraten entführt und etwa einen Tag später freigelassen worden. Der Kapitän und der Leitende Ingenieur sind südkoreanische Staatsbürger, an Bord waren auch 17 indonesische Besatzungsmitglieder.Alle Crewmitglieder blieben unverletzt. Die Piraten pumpten jedoch 3.000 Tonnen Erdöl aus dem Tanker ab, der Wert des Öls wird auf drei Milliarden Won (2,3 Millionen Dollar) geschätzt.Das Außenministerium teilte mit, dass es nach dem Eintreffen der Nachricht um 7 Uhr am 24. November eine Maßnahmenzentrale für Auslandskoreaner eingerichtet habe. Das Ressort habe die höchste Stufe der Krisenwarnung ausgegeben und ein rund um die Uhr aktives Reaktionssystem aufgebaut.