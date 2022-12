Premier Han ruft streikende Lkw-Fahrer zur Rückkehr zur Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die seit 13 Tagen streikenden Lkw-Fahrer aufgerufen, ihre ungesetzliche Handlung zu stoppen und zur Arbeit zurückzukehren.Die Regierung werde keinen Kompromiss mit illegal Handelnden suchen, sondern nach Gesetzen und Prinzipien resolut vorgehen, sagte Han auf einer Kabinettssitzung am Dienstag.Die kollektive Transportverweigerung der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity setze sich bedauerlicherweise am 13. Tag fort, dazu komme auch ein Generalstreik des Gewerkschaftsdachverbands KCTU. Dies führe zur Zunahme der Schwierigkeiten im Leben der Bürger und an Industriestandorten, sagte Han.Die kollektive Beförderungsverweigerung, die in Zeiten schwieriger in- und externer Wirtschaftsbedingungen unter der Geiselnahme des Lebens der Bürger und der Volkswirtschaft erfolge, könne keinesfalls die Zustimmung und Unterstützung der Bürger finden. Zudem könnten Gewalt und illegale Handlungen aus diesem Anlass unter keinen Umständen geduldet werden, warnte Han.