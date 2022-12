Südkoreanische Fußballnationalmannschaft kehrt heute von WM zurück

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft kehrt heute von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zurück.Der südkoreanische Fußballverband KFA teilte am Dienstag mit, dass alle Teammitglieder bis auf drei Spieler am Mittwochnachmittag am Internationalen Flughafen Incheon ankommen würden.Die südkoreanische Nationalmannschaft unter Trainer Paulo Bento hatte erstmals seit zwölf Jahren den Einzug ins WM-Achtelfinale geschafft, unterlag jedoch im Achtelfinale Brasilien am Dienstag koreanischer Zeit mit 1:4.Der südkoreanische Fußball hat es bisher lediglich dreimal ins WM-Achtelfinale geschafft. Bei der WM in Südkorea/Japan 2002 konnte das Land das Halbfinale erreichen.Wie verlautete, plane Präsident Yoon Suk Yeol am Donnerstag ein Dinner mit der Fußballnationalmannschaft.