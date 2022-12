Laut US-Bundesgesetz NDAA soll Truppenstärke in Korea unverändert bleiben

Photo : YONHAP News

Nach einer revidierten Fassung des US-Bundesgesetzes National Defense Authorization Act (NDAA) wird die Truppenstärke in Korea im Haushaltsjahr 2023 unverändert bei 28.500 Soldaten liegen.Der US-Kongress veröffentlichte am Dienstag eine revidierte Fassung zu dem Gesetz, das den Haushalt des Verteidigungsministeriums bestimmt. Der geänderten Version hatten Senat und Repräsentantenhaus zugestimmt.Mit dem Gesetz wird außerdem die Entschlossenheit der USA für die erweiterte Abschreckung für Südkorea betont. Dies erfolge unter Nutzung der gesamten Bandbreite der Kapazitäten im Verteidigungsbereich und im Einklang mit dem Vertrag über gegenseitige Verteidigung zwischen den USA und Südkorea.Weiter heißt es im Gesetzestext, dass die USA ihre Beziehungen mit den Verbündeten in der Indopazifik-Region ausbauen müssten, um dem Einfluss Chinas entgegenzuwirken.Der Verteidigungsminister ist laut dem Gesetz dazu aufgefordert, eine Gefahreneinschätzung zu möglichen Drohnen-Schwärmen von Gegnern wie China, Russland, Iran und Nordkorea vorzunehmen.US-Präsident Joe Biden soll das Gesetz noch dieses Jahr zur Unterschrift vorgelegt werden.