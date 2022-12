Zentralbank betont Notwendigkeit des Festhaltens an Zinserhöhungen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, am Kurs der geldpolitischen Straffung vorerst festzuhalten.Da erwartet werde, dass die Inflation auch bei einem Rückgang des Wirtschaftswachstums im Inland weiter deutlich über der Zielmarke liegen werde, sei die Fortsetzung des Zinssteigerungskurses für eine Weile notwendig, schrieb die Bank of Korea in einem geldpolitischen Bericht. Der Bericht wurde am Donnerstag der Nationalversammlung vorgelegt.Der Anstieg der Verbraucherpreise werde sich aufgrund des zunehmenden Abwärtsdrucks auf die Konjunktur im In- und Ausland allmählich verlangsamen. Mit einer moderaten Verlangsamung werde die Teuerungsrate jedoch für eine Weile im Fünf-Prozent-Bereich bleiben, prognostizierte die Notenbank.Sie fügte hinzu, der Inflationsdruck auf der Nachfrageseite könnte sich abschwächen, sollte der private Konsum infolge eines Zusammenspiels von Zinserhöhungen, des globalen Konjunkturabschwungs und der schwachen Konjunktur auf dem Wohnungsmarkt schnell schrumpfen.