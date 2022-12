Chefatomunterhändler der USA und Chinas sprechen über Nordkoreas Atomprogramm

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler der USA und Chinas haben über Nordkoreas Atomprogramm gesprochen.Die virtuellen Gespräche kamen nach Angaben des US-amerikanischen Außenministeriums am Mittwoch zustande.Dabei ging es auch um eine Antwort auf Nordkoreas zunehmende Provokationen.Der Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, habe nach den am Donnerstag gemachten Angaben des US-Außenministeriums mit seinem chinesischen Gegenüber Liu Xiaoming über das zunehmend destabilisierende und eskalierende Verhalten gesprochen.Kim habe in dem Videogespräch Bedenken wegen der beispiellosen Anzahl an Abschüssen ballistischer Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr geäußert. Nordkorea hatte unter anderem acht Interkontinentalraketen erprobt.Kim habe die Starts, mit denen gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen worden sei, scharf verurteilt. Auch habe er die Notwendigkeit unterstrichen, dass alle UN-Mitglieder ihre Verpflichtungen erfüllen und die gegen Pjöngjang verhängten Sanktionen auch vollständig umsetzen.Sowohl die USA als auch China hätten das wichtige Ziel gemeinsam, Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel aufrechtzuerhalten. Der US-Beamte betonte außerdem die Entschlossenheit zur Diplomatie gegenüber dem Norden und die Bereitschaft zu einem Treffen zu jeder Zeit.