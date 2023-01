US-Satellit passierte vermutlich koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Trümmer eines US-Satelliten, der auf die Erde stürzte, sind offenbar über die koreanische Halbinsel hinweg geflogen.Das gab das südkoreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT am Montag bekannt. Bisher sei kein Schaden gemeldet worden.Es werde von einem vollständigen Absturz des Satelliten ausgegangen, sollte die US-Seite den abgestürzten Satelliten gesichtet haben oder dieser 90 Minuten bis zwei Stunden lang nicht beobachtet worden sein, teilte das Ressort mit. Die US-Luftwaffe werde den genauen Absturzort und -zeitpunkt später offiziell bekannt machen.Das Wissenschaftsministerium hatte heute um 7 Uhr aufgrund der Einschätzung, dass der US-Erdbeobachtungssatellit ERBS nahe der koreanischen Halbinsel abstürzen könnte, eine Warnung veröffentlicht.Das Hauptquartier für Maßnahmen gegen Gefahren aus dem Weltraum kam zu einer Sitzung zusammen, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.Von 12.20 bis 13.20 Uhr, in der Zeit als der Einschlag auf der Erde erwartet worden war, wurde eine Dringlichkeitssitzung unter Leitung des Wissenschaftsministers abgehalten, um mögliche Schäden festzustellen.Der 2.450 Kilogramm schwere Satellit ERBS (Earth Radiation Budget Satellite) wurde am 5. Oktober 1984 an Bord der Raumfähre Challenger gestartet, um die Strahlungsintensität der Erde zu messen und analysieren.Das Wissenschaftsministerium will weitere Informationen wie den Absturzort und -zeitpunkt veröffentlichen, sobald diese bestätigt sind.