Teheran bezeichnet Seouls Maßnahmen nach Yoons „Feind“-Äußerung als unzureichend

Photo : YONHAP News

Das iranische Außenministerium hat die Maßnahmen der südkoreanischen Regierung, die nach der Bezeichnung des Iran als Feind der Vereinigten Arabischen Emirate durch Präsident Yoon Suk Yeol getroffen wurden, als unzureichend eingestuft.Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Montag (Ortszeit) sagte der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, auf einer regelmäßigen Pressekonferenz, man habe in Teheran und Seoul seine ernste Meinung mitgeteilt. Die südkoreanische Regierung habe bei den Gesprächen den Willen demonstriert, den Fehler zu korrigieren.Der Sprecher fügte jedoch hinzu, dass die Maßnahmen aus Sicht des Iran nicht ausreichend gewesen seien.Das stellt die erste Reaktion des Iran dar, nachdem Iran und Südkorea im Zusammenhang mit Yoons Bemerkungen den Botschafter des jeweils anderen Landes einbestellt hatten.Das iranische Außenministerium forderte am Montag außerdem die südkoreanische Regierung erneut dazu auf, die Zusage für die Freigabe der in Südkorea eingefrorenen iranischen Vermögenswerte zu erfüllen.Bei südkoreanischen Banken sind aufgrund der Wiederinkraftsetzung der Sanktionen gegen Iran durch die USA im Jahr 2018 iranische Petrogelder in Höhe von sieben Milliarden Dollar eingefroren. Das soll das größte Volumen unter den im Ausland eingefrorenen iranischen Vermögenswerten sein.