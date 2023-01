Na Kyung-won will nicht für Vorsitz der Regierungspartei kandidieren

Photo : YONHAP News

Die frühere Abgeordnete Na Kyung-won hat erklärt, nicht für den Vorsitz der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) zu kandidieren.Die Entscheidung gab Na heute auf einer Pressekonferenz in der Parteizentrale bekannt. Sie wolle öffentliche Bedenken über die Spaltung der Partei und Verwirrung verhindern, begründete sie ihren Beschluss.Hintergrund ist der Zwist zwischen der Politikerin und dem Präsidialamt wegen ihrer Äußerungen in Bezug auf Maßnahmen gegen die niedrige Geburtenrate, als sie Vizevorsitzende des präsidialen Komitees für alternde Gesellschaft und Bevölkerungspolitik war.Na bot aus diesem Grund am 10. Januar ihren Rücktritt an. Präsident Yoon Suk Yeol entließ sie jedoch aus dem Amt, statt ihr Rücktrittsgesuch zu akzeptieren.Die Politikerin sagte dann, sie glaube nicht, dass die Entscheidung die wahre Absicht des Präsidenten gewesen sei. Das konterte der präsidiale Stabschef Kim Dae-ki, 50 erstmals gewählte Abgeordnete der PPP gaben außerdem eine Erklärung ab, in der Na kritisiert wurde. Na entschuldigte sich danach für ihre Äußerung.Na wurde als Favoritin im Rennen um den Parteivorsitz gehandelt. Mit ihrem Verzicht auf die Bewerbung wird das Rennen offenbar zu einem Duell zwischen dem Abgeordneten Kim Gi-hyeon und dem Abgeordneten Ahn Cheol-soo. Die Regierungspartei wählt auf dem Parteitag im März ihre neue Führung.