Alle Mitglieder von BTS schaffen als Solokünstler Einzug in Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Die Mitglieder der K-Pop-Band BTS haben auch als Solokünstler Rekorde geschrieben.Das US-Magazin „Billboard“ teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, dass „Vibe“, ein Kollaborationssong von Taeyang von Big Bang und Jimin von BTS, auf Platz 76 in den aktuellen Billboard Hot 100 Charts eingestiegen sei.Jimin wurde damit das siebte und letzte Mitglied von BTS, das unabhängig von der Gruppe den Sprung in die Hitparade Billboard Hot 100 schaffte.BTS ist damit die erste südkoreanische Band, deren Mitglieder auch als Solosänger in den Billboard Hauptcharts platziert waren.