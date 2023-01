Umfrage: Sieben von zehn Südkoreanern befürworteten Südkoreas Entwicklung von Atomwaffen

Photo : YONHAP News

Sieben von zehn Südkoreanern halten laut einer Umfrage die eigene Entwicklung von Atomwaffen durch Südkorea für erforderlich.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Chey Institute for Advanced Studies am Montag.76,6 Prozent der 1.000 Befragten sahen die entsprechende Notwendigkeit.72,4 Prozent bewerteten Südkoreas Fähigkeit zur Entwicklung von Nuklearwaffen positiv.54,1 Prozent sagten, dass sie über Südkoreas Strategie zur Reaktion auf die nukleare Bedrohung aus Nordkorea nicht gut informiert seien, 7,5 Prozent überhaupt nicht informiert.77,6 Prozent waren der Meinung, dass Nordkoreas Denuklearisierung unmöglich zu bewerkstelligen sei. 78,6 Prozent glaubten, dass Nordkorea einen siebten Atomtest durchführen werde.Gallup Korea führte die Umfrage im Auftrag des Chey Institute zwischen dem 28. November und dem 16. Dezember letzten Jahres in Form von Einzelinterviews durch.