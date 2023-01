Vereinigungsminister: Präsident Yoon meint mit Äußerungen keine Wiedervereinigung durch Absorption

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat laut dem Vereinigungsminister keine Wiedervereinigung durch Absorption gemeint, als er jüngst eine Wiedervereinigung mit dem südkoreanischen System im Zentrum erwähnte.Entsprechendes äußerte Vereinigungsminister Kwon Young-se heute in einem KBS-Radioprogramm in Bezug auf Yoons Bemerkungen während der Berichterstattung des Vereinigungsministeriums über seine Arbeit im neuen Jahr in der Vorwoche.Kwon sagte, der Präsident habe vielmehr das Prinzip wiederholt, dass die Vereinigung zweier Systeme auf dem erfolgreicheren System von beiden basieren sollte. Es bestehe kein Zweifel, dass die Wiedervereinigung auf der Grundlage des südkoreanischen Systems erfolgen sollte, da Südkorea wohlhabender sei und seine Bevölkerung mehr Freiheiten genieße. Das stelle jedoch keine Wiedervereinigung durch Absorption dar.Eine Vereinigung durch Absorption bedeute eine Absorption einer anderen Gesellschaft ohne Berücksichtigung deren Meinung. Der Süden werde dagegen eine freie und friedliche Wiedervereinigung anstreben, die auf dem Willen der Bürger basiere, erläuterte der Minister.Kwon teilte außerdem die Bereitschaft mit, Nordkorea mit Nachdruck zur Zusammenführung getrennter Familien aufzufordern und auch Bemühungen zu unternehmen, um gegebenenfalls über internationale Organisationen solche Treffen zustande zu bringen.