Peking äußert Bedenken über Verlängerung von Südkoreas Visabeschränkungen

Photo : YONHAP News

China hat bei Südkorea Bedenken über die Verlängerung der Visabeschränkungen geäußert.Südkorea hatte beschlossen, die Vergabe von Kurzeitvisa an Chinesen aufgrund der dortigen Corona-Welle weiter einzuschränken.Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, sagte am Montag bei einer Pressekonferenz, dass die Verlängerung der Maßnahme für den Personenaustausch und die bilaterale Zusammenarbeit nicht hilfreich sei.China hoffe daher, dass Südkorea den, wie es hieß, unvernünftigen Schritt so bald wie möglich rückgängig mache und auf dieser Grundlage entsprechende Schritte zur Erleichterung des Personenaustausches unternehme.Im Januar hätten Länder Quarantänemaßnahmen gegen Reisende aus China angekündigt, was China je nach Situation in diesen Ländern zur Ergreifung entsprechender Maßnahmen veranlasst habe, sagte die Sprecherin weiter.Anfang dieses Monats hatte China die Vergabe von Kurzzeitvisa an Südkorea eingestellt und damit offenbar auf Südkoreas Einreisebeschränkungen angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen in China reagiert.