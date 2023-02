Yoon fordert angesichts Investitionszusage der VAE Erschließung von Projekten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gefordert, Projekte für eine innovative Investitionspartnerschaft zu erschließen, die mit den Interessen Südkoreas und denen der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Einklang stehen.Die entsprechende Forderung unterbreitete Yoon heute bei einer Sitzung zur Überprüfung von Folgemaßnahmen zur Investitionszusage der VAE über 30 Milliarden Dollar.Neben Investitionen von 30 Milliarden Dollar sei durch den Abschluss von 48 Vorverträgen oder Memorandum of Understanding (MOU) mit Unternehmen der VAE vereinbart worden, Ausfuhren und Investitionen in Höhe von 6,1 Milliarden Dollar anzustreben, sagte Yoon. Er äußerte die Erwartung, dass das tatsächliche Investitionsvolumen noch größer ausfallen würde, weil es bei vielen MOU um Investitionen gehe, deren Umfang noch nicht feststehe.Yoon kündigte an, für Folgemaßnahmen einen von Regierungsbehörden geleiteten Kooperationsausschuss für Investitionen der VAE und ein Kooperationsnetzwerk für Investitionen mit Beteiligung von öffentlichen und privaten Institutionen sowie Investitionseinrichtungen zu gründen. Durch eine bilaterale Kooperationsplattform für Investitionen wolle Südkorea zügig mit den VAE Beratungen aufnehmen.