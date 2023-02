Verteidigungsminister Südkoreas und der USA bekräftigen stärkere erweiterte Abschreckung

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben Washingtons Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung bekräftigt.Sie vereinbarten, ihre gemeinsamen militärischen Übungen und die Ausbildung dieses Jahr auszuweiten.Verteidigungsminister Lee Jong-sup und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kamen heute in Seoul zu ihrem ersten Treffen in diesem Jahr zusammen. Dabei hätten sie Nordkoreas fortgesetzte Provokationen und die Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats scharf verurteilt und vereinbart, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft streng gegen jede Provokation Nordkoreas vorzugehen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.Lee und Austin einigten sich, die Fähigkeiten des Bündnisses, den Informationsaustausch, die gemeinsame Planung und Durchführung sowie das Konsultationssystem der Allianz kontinuierlich zu verstärken, um die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu verhindern und beantworten.Hierfür wollen beide Seiten im kommenden Monat eine Übung zum Einsatz von Mitteln zur erweiterten Abschreckung (DSC TTX) abhalten und in enger Beratung stehen, um einen rechtzeitigen und koordinierten Einsatz von strategischen Ressourcen zu ermöglichen.Beide Minister verständigten sich auch darauf, den Umfang und Bereich gemeinsamer Feldmanöver in diesem Jahr zu erweitern und eine groß angelegte, gemeinsame Schießdemonstration durchzuführen.Vereinbart wurde außerdem, zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt trilaterale Sicherheitsgespräche mit Japan zu führen und konkrete Maßnahmen zur Förderung der trilateralen Sicherheitskooperation zu erörtern.