Buddhismus will dieses Jahr Teilnehmer an Templestay-Programmen auf 500.000 steigern

Photo : YONHAP News

Der Buddhismus in Südkorea will dieses Jahr die Programme für den Tempelaufenthalt in einer Weise ausweiten, dass 500.000 Menschen daran teilnehmen werden.Entsprechende Pläne gab die für buddhistische Kulturprojekte zuständige Organisation des Ordens Jogye am Mittwoch bekannt. Damit soll die Teilnehmerzahl auf ein ähnliches Niveau wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie steigen.Im Jahr 2019 nahmen etwa 530.000 Menschen an den Templestay-Programmen teil, ehe die Zahl 2020 stark auf 240.000 zurückging. Letztes Jahr erholte sich die Zahl auf rund 430.000.Die Regierung erklärte 2023 und 2024 zu den Jahren des Korea-Besuchs und will durch verschiedene Austauschveranstaltungen ausländische Touristen ins Land locken.Es wird erwartet, dass anlässlich des World Scout Jamboree im August in Nord-Jeolla über 20.000 Menschen an Templestay-Programmen teilnehmen werden.Der Jogye-Orden will außerdem in Kooperation mit der Regierung vom 20. bis 25. März in Indien eine Veranstaltung zum 50. Jubiläum der Beziehungsaufnahme zwischen Südkorea und Indien abhalten. Dabei will der Orden den Charme des koreanischen Buddhismus beispielsweise durch eine Sondervorlesung über die Tempelküche bekanntmachen.