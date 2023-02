Außenminister Park spricht mit US-Abgeordneten und früheren Seoul-Botschaftern über Bündnis

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat mit früheren US-Abgeordneten und Botschaftern in Seoul über das bilaterale Bündnis gesprochen.Park traf am Donnerstag in Washington mit wichtigen Vertretern des Kongresses zusammen, darunter der Vorsitzende des Außenausschusses des Repräsentantenhauses, Michael McCaul und das Ausschussmitglied Young Kim.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul habe Park um aktive Unterstützung für das Bündnis gebeten, das in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen feiert. Auch habe er um fortgesetzte Anstrengungen angesichts Seouls Bedenken wegen des Subventionsgesetzes Inflation Reduction Act gebeten. Nach dem Gesetz werden Steueranreize nur beim Kauf von Fahrzeugen gewährt, die in Nordamerika montiert wurden.Die Abgeordneten hätten ihre feste Unterstützung der Allianz bekräftigt und aktive Zusammenarbeit zugesagt, damit die bilateralen Beziehungen auch in den kommenden sieben Jahrzehnten entwickelt würden.Der Minister habe auch die früheren Seoul-Botschafter Kathleen Stephens und Mark Lippert getroffen. In dem Gespräch habe er ihre Bemühungen um die Entwicklung der bilateralen Beziehungen gewürdigt, die sie selbst nach dem Verlassen des Postens unternähmen.