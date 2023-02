Südkoreas Außenminister und nationaler Sicherheitsberater der USA bekräftigen Vorrang der nordkoreanischen Nuklearproblematik

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenminister Park Jin und der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, haben bekräftigt, dass das Ziel der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas und dessen Nuklearproblematik für Seoul und Washington Priorität haben.Sie hätten bei ihrem Treffen im Weißen Haus am Donnerstag (Ortszeit) außerdem vereinbart, dass beide Länder weiter in engem Kontakt bleiben und sich abstimmen würden, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Park und Sullivan verständigten sich demnach auf ein resolutes Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen. Auch wolle man die Bemühungen fortsetzen, Nordkorea den Geldhahn zuzudrehen. Dies betreffe auch Cyberaktivitäten.Vereinbart wurde auch, die internationale Gemeinschaft zur Umsetzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats anzuspornen und die Anstrengungen zu intensivieren, die Weltgemeinschaft richtig über die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea zu informieren.Sie verständigten sich darauf, auf der Grundlage der Auffassung, dass Fortschritte bei der Denuklearisierung im gemeinsamen Interesse Südkoreas, der USA und Chinas stünden, die Volksrepublik zu einer konstruktiven Rolle zu bewegen.Sullivan begrüßte erneut Südkoreas Indopazifik-Strategie und äußerte seine Unterstützung dafür. Beide Seiten vereinbarten, auf der Grundlage ihrer jeweiligen Indopazifik-Strategie die Partnerschaft für Freiheit, Frieden und Wohlstand in der Region und der internationalen Gemeinschaft weiter zu verstärken.Park schlug vor, anlässlich des 70. Jubiläums des Bündnisses Südkoreas und der USA auf Basis der bisherigen Erfolge der Allianz ein Zukunftsbündnis zu schaffen, das zur Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts beitragen kann.