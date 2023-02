Finanzbehörde gibt grünes Licht für Start von Apple Pay in Südkorea

Photo : YONHAP News

Apple Pay, der Bezahldienst des Unternehmens Apple, kann in Südkorea starten.Die Finanzdienstekommission teilte am Freitag mit, sie habe einschlägige Gesetze und Verordnungen sowie deren Auslegungen berücksichtigt. Sie habe demnach festgestellt, dass sich Kreditkartenfirmen an erforderliche Verfahren gehalten hätten und den Start des Dienstes Apple Pay vorantreiben könnten.Die Kommission forderte dabei die Kartenunternehmen auf, einschlägige Gesetze und Verordnungen einzuhalten und die mit Apple Pay zusammenhängenden Kosten weder den Kunden noch den Geschäften aufzubürden. Auch wurde verlangt, Maßnahmen zum Verbraucherschutz auszuarbeiten, darunter die Übernahme der Verantwortung für Schäden als Folge eines Diebstahls oder des Durchsickerns von personenbezogenen Daten, das nicht den Kunden zugeschrieben werde.Hyundai Card unterzeichnete einen Vertrag mit Apple und hat den Start von Apple Pay in Südkorea vorbereitet.