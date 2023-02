Ex-Justizminister wegen Unregelmäßigkeiten um Familie zu zwei Jahren Haft verurteilt

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Justizminister Cho Kuk ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden.Er war wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Hochschulzulassungen seiner Kinder und des Eingreifens als präsidialer Chefsekretär zur Behinderung einer Inspektion in einem Korruptionsfall angeklagt worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral verurteilte am Freitag Cho zu zwei Jahren Haft. Bis zur Urteilsfällung dauerte es über drei Jahre, nachdem Cho am 31. Dezember 2019 wegen der Vorwürfe der Arbeitsbehinderung, eines Verstoßes gegen das Anti-Bestechungsgesetz und des Machtmissbrauchs angeklagt worden war.Das Richtergremium ließ Cho jedoch nicht verhaften, weil kaum eine Verdunkelungs- und Fluchtgefahr bestehe.Chos Ehefrau, Chung Kyung-sim, die als Mittäterin in Bezug auf Unregelmäßigkeiten um die Kinder angeklagt worden war, bekam eine zusätzliche einjährige Haftstrafe. Sie hatte vor allem wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Hochschulzulassung ihrer Tochter bereits eine vierjährige Haftstrafe erhalten.