Nordkoreas Militärkommission diskutierte offenbar über Perfektionierung der Kampfbereitschaft

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Zentrale Militärkommission hat am Montag offenbar über eine Perfektionierung der Kampfbereitschaft diskutiert.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Dienstag, dass Führer Kim Jong-un im Hauptquartier des Zentralkomitees der Partei den Vorsitz geführt habe.Bei dem Treffen seien wichtige militärische und politische Aufgaben für dieses Jahr diskutiert worden, darunter auch langfristige Themen wie die Ausrichtung beim Ausbau der Armee.Auch sei darüber gesprochen worden, Operationen und Kampfübungen der Volksarmee auszuweiten und zu intensivieren, um mit der gegenwärtigen Situation zurechtkommen zu können.Zuletzt hatte es Berichte gegeben, nach denen Nordkorea eine Militärparade vorbereite, um den 75. Jahrestag der Armeegründung am 8. Februar zu feiern.