Staatsanwaltschaft durchsucht Orte im Zusammenhang mit Entwicklungsprojekt in Baekhyeon-dong

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat heute Razzien gegen Orte im Zusammenhang mit einem Entwicklungsprojekt in Baekhyeon-dong in Seongnam gestartet.Ermittlungen zu Korruptionsvorwürfen in Verbindung mit dem Projekt leitete die Staatsanwaltschaft ein, die derzeit zu Vorwürfen im Zusammenhang mit den Entwicklungsprojekten Wirye und Daejang-dong in Seongnam ermittelt.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral schickte am Dienstag Staatsanwälte und Ermittler zum Rathaus von Seongnam, zur Seongnam Development Corporation und zum privaten Immobilienentwicklungsunternehmen Asia Developer, um Beweise sicherzustellen.Rund 40 Orte werden durchsucht, darunter die Wohnungen des ehemaligen Chefs von Korea Housing Technology, Kim In-seop, und des Chefs von Asia Developer mit Nachnamen Jeong. Kim gilt als Vertrauter des Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung.Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Stadtverwaltung von Seongnam der Firma Asia Developer im Jahr 2015 administrative Vergünstigungen gewährt habe, die ein Wohnungsbauprojekt im Stadtteil Baekhyeon-dong geleitet hatte.Zu den Razzien kam es im Vorfeld einer zweiten staatsanwaltschaftlichen Befragung des Oppositionsführers wegen seiner angeblichen Rolle bei den Entwicklungsprojekten Wirye und Daejang-dong in seiner Zeit als Bürgermeister der Stadt.