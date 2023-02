Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Türkei und Syrien auf über 7.800 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien ist auf über 7.800 gestiegen.Nach Angaben von Orhan Tatar, für Erdbeben-Angelegenheiten zuständiger Generaldirektor in der türkischen Katastrophen- und Notfallmanagementbehörde, am Dienstag habe es nach dem Hauptbeben der Stärke 7,8 am Montag 455 Nachbeben gegeben.Die Zahl der Opfer wird voraussichtlich steigen, da ein weites Gebiet von den Beben betroffen ist und die Rettungsarbeiten durch weitere Nachbeben und niedrige Temperaturen erschwert werden.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag könnte die Zahl der Opfer 20.000 übersteigen. Die US-Behörde Geological Survey rechnet mit mindestens 10.000 Toten.WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Dienstag, dass die Chance, Überlebende zu finden, mit jeder Stunde und Minute geringer werde.BBC berichtete am Montag, dass die folgenden 24 Stunden bei der Suche nach Überlebenden entscheidend sein würden. Nach 48 Stunden würde die Zahl der Überlebenden drastisch zurückgehen.Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief in zehn Provinzen einen dreimonatigen Notstand aus. Die Provinzen waren von dem Beben und den folgenden Erschütterungen am stärksten betroffen.Südkoreas Außenministerium hatte am Dienstag bekannt gemacht, ein 60-köpfiges Team einschließlich einer schnellen Eingreifgruppe der nationalen Feuerwehr und Beamten der Behörde für internationale Zusammenarbeit (KOICA) zu entsenden. Darüber hinaus wurden 50 Beamte des Verteidigungsministeriums losgeschickt, um die Rettungsaktionen vor Ort zu unterstützen.