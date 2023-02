Nordkorea hält voraussichtlich heute Militärparade ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird voraussichtlich zum 75. Jahrestag der Armeegründung eine Militärparade abhalten.Südkoreas Behörden rechnen mit einer Durchführung am Abend auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang. Großes Interesse richtet sich darauf, ob Machthaber Kim Jong-un eine Botschaft an die Adresse der USA oder Südkoreas aussenden wird oder ob neue Waffen präsentiert werden.Bis zum 70. Jahrestag der Staatsgründung im September 2018 hatten Militärparaden am Morgen stattgefunden. Seit 2020 gab es die Aufmärsche vier Mal in Folge am Abend.Nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums hielt Nordkorea seit dem Amtsantritt des amtierenden Machthabers 12 Militärparaden ab. Bei elf der Heerschauen sei er selbst anwesend gewesen und fünf Mal habe er eine Rede gehalten.Seit Ende letzten Jahres wurden Anzeichen für Vorbereitungen einer groß angelegten Parade auf dem Kim Il-sung-Platz und dem Mirim-Flugplatz entdeckt. Das Regime hatte hierfür Menschen und Ausrüstung in großer Zahl mobilisiert.