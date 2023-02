Koreanisches Soforthilfeteam kommt in Gaziantep in der Türkei an

Photo : YONHAP News

Das in die Türkei entsandte südkoreanische Soforthilfeteam ist in Gaziantep, dem Epizentrum der verheerenden Erdbeben, eingetroffen.Das Außenministerium teilte mit, dass das militärische Transportflugzeug mit dem Koreanischen Katastrophenhilfe-Team (KDRT) an Bord am Mittwoch um 6.57 Uhr (Ortszeit) auf dem Flughafen Gaziantep in der Türkei angekommen sei.Das 118-köpfige Team besteht aus Mitarbeitern des Außenministeriums, der Nationalen Feuerwehr und der Koreanischen Behörde für Internationale Kooperation (KOICA) sowie Mitgliedern des Heereskommandos für spezielle Kriegsführung und des medizinischen Personals der Armee. Die Gruppe war am Dienstagabend mit dem Transportflugzeug KC-330 der Armee abgeflogen.Das Team stellt das bislang größte Soforthilfeteam dar, das Südkorea ins Ausland entsandte.Präsident Yoon Suk Yeol hatte auf einer Kabinettsitzung gesagt, es sei selbstverständlich, dem Bruderland Türkei zu helfen. Er äußerte die Hoffnung, dass jedes Ministerium aktiv kooperiere.