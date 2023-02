Weitere koreanische Wertpapierfirmen ermöglichen Handel mit US-Aktien zu den Tageszeiten

Photo : YONHAP News

Anleger in Südkorea können nun über andere Wertpapierunternehmen als Samsung Securities US-Aktien zu Tageszeiten kaufen und verkaufen.Grund ist, dass der Exklusivvertrag von Samsung Securities mit Alternative Trading System (ATS) der USA abgelaufen ist.NH Investment & Securites sowie Kiwoom Securities kündigten an, am 8. Februar einen Dienst für den Handel mit US-Aktien zur Tageszeit zu starten.Meritz Securities und Toss Securities planen am 13. Februar den Start des entsprechenden Dienstes, Korea Investment & Securities am 27. Februar.Es ist demnach möglich, rund um die Uhr an den US-Börsen notierte Aktien zu handeln.NH Investment & Securities teilte mit, einen Transaktionsdienst rund um die Uhr anzubieten.Dienste für den Handel mit US-Aktien zu den hiesigen Tageszeiten werden in Kooperation mit dem ATS angeboten, das von den US-Behörden Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und Securities and Exchange Commission (SEC) die Zulassung für nächtliche Transaktionen erhielt.