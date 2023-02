Prominente in Korea spenden für Wiederaufbau und Bebenopfer in Türkei

Photo : YONHAP News

Koreanische Schauspieler und Sänger haben sich der Spendenwelle für den Wiederaufbau nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und für die Unterstützung der Bebenopfer angeschlossen.Schauspieler und Sänger Yang Dong-geun besuchte am Mittwoch die türkische Botschaft in Seoul und überbrachte eine Spende in Höhe von zehn Millionen Won (7.900 Dollar) an Botschafter Murat Tamer.Yang sagte, dass ein Foto eines Vaters, der die Hand seines toten Kindes halte, ihm sehr nahe gegangen sei. Er spreche selbst als Vater den von der Katastrophe Betroffenen in der Türkei Trost zu.Kim Jin-woo, ein Mitglied der Band Winner, spendete ebenfalls zehn Millionen Won für die Unterstützung der Bebenopfer in der Türkei an die Hilfsorganisation Hope Bridge.Rapper DinDin teilte in sozialen Diensten mit, dass er dem Koreanischen Roten Kreuz zehn Millionen Won gespendet habe. Er äußerte die Hoffnung, dass die Türken möglichst bald in den Alltag zurückkehren könnten.