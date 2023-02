Staatspräsident Yoon trauert um Erdbebenopfer in der Türkei

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol hat die türkische Botschaft in Seoul besucht und sein Beileid und Mitgefühl angesichts der vielen Erdbebenopfer geäußert.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, gegenüber dem türkischen Botschafter Sali Murat Tamer habe Yoon gesagt, dass Südkorea sein Bestes dafür tun wolle, um das türkische Volk bei der Überwindung der Katastrophe zu unterstützen.Die Seouler Regierung werde weitere Einsatzkräfte in die Türkei entsenden und dafür sorgen, dass auch der private Sektor weitere Unterstützungsmaßnahmen ergreifen werde, habe Yoon erklärt.Wie das Präsidialamt weiter mitteilte, habe der türkische Botschafter seinen Dank geäußert. Er fühle Bruderliebe gegenüber dem südkoreanischen Volk, das der Türkei Hilfe leiste, wann immer diese gebraucht werde.