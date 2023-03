Koreanischer Adoptierter trifft 42 Jahre nach seinem Verschwinden Mutter wieder

Photo : YONHAP News

Ein Mann, der vor über 40 Jahren in Suwon verschwunden war und später nach Deutschland adoptiert worden war, hat mittels einer Genanalyse seine leibliche Mutter wiedergefunden.Die Nationale Polizeibehörde gab am Donnerstag bekannt, dass sich ein 46-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit und seine 67-jährige leibliche Mutter nach 42 Jahren wiedergesehen hätten.Der Mann war im Jahr 1981 an einem Busbahnhof in Suwon in der Provinz Gyeonggi verschwunden, als er mit seinem Vater unterwegs gewesen war. Weil sein Vater keine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, wurde er zu einer Anlaufstelle gebracht und später nach Deutschland adoptiert.Die Mutter lebte damals getrennt von ihrem Mann und wusste von dem Verschwinden des Jungens nichts.Der Mann kam 2009 nach Südkorea, um mittels eines Gentests bei der Polizei seine Familie zu finden. Die Suche brachte damals jedoch zunächst keinen Erfolg. Seine Mutter unterzog sich ihrerseits im vergangenen Juni bei der Polizei einem Gentest, um den Sohn wiederzufinden. Der Nationale Forensische Dienst ging anschließend mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei den beiden um Mutter und Sohn handelt.Der Mann unterzog sich daher bei der südkoreanischen Botschaft in Deutschland erneut einem Gentest, daraufhin wurde die Verwandtschaftsbeziehung endgültig bestätigt.