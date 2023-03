Start erster ziviler Trägerrakete Südkoreas laut Entwickler Innospace erfolgreich

Photo : YONHAP News

Der Start der ersten zivilen südkoreanischen Trägerrakete Hanbit-TLV war erfolgreich.Das teilte das Start-up-Unternehmen Innospace am Dienstag mit. Laut dem Entwickler hob die einstufige Rakete am Montag um 2.52 Uhr koreanischer Zeit vom brasilianischen Weltraumbahnhof Alcantara Space Center ab.Das Triebwerk der 8,4 Tonnen-Rakete sei nach 106 Sekunden ausgebrannt und habe die Rakete 4 Minuten und 33 Sekunden fliegen lassen, ehe sie in brasilianisches Gewässer gestürzt sei.Ursprünglich habe das Triebwerk 118 Sekunden lang Leistung bringen sollen, dennoch habe der Antrieb ordnungsgemäß funktioniert und während des Flugs habe es einen stetigen Schub gegeben.Das mitgeführte brasilianische Trägheitsnavigationssystem "SISNAV" habe wie geplant funktioniert und seine Aufgaben erfüllt, hieß es weiter.Laut Innospace habe sich das Unternehmen mit dem erfolgreichen Test die Technologie für die eigenständige Entwicklung von Trägerraketen gesichert. Damit sei für das Unternehmen der Weg für den Vorstoß in den Markt für Raumfahrt-Dienstleistungen geebnet worden, hieß es.