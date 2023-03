Verschiedene Veranstaltungen anlässlich des 70. Jubiläums des Bündnisses Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium plant anlässlich des 70. Jubiläums des Bündnisses Südkoreas und der USA in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen.Das Außenministerium teilte heute mit, dass der Schwerpunkt der Veranstaltungen einem Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse des Bündnisses diene. Auch solle damit die Entwicklung zu einer globalen, umfassenden strategischen Allianz bestätigt werden. Zudem solle gemeinsam mit der jungen Generation nach einer Zukunftsvision der Allianz Ausschau gehalten werden.Vor dem Staatsbesuch von Präsident Yoon Suk Yeol in den USA Ende April ist eine Veranstaltung geplant, bei der gemeinsam mit Experten aus Südkorea und den USA die Ergebnisse des Bündnisses in den letzten 70 Jahren bestätigt und umfassende Kooperationsmöglichkeiten erörtert werden sollen.Mitte April wird ein politisches Forum gemeinsam vom Koreanischen Verband für Internationale Studien (KAIS) und dem US-amerikanischen Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in Washington ausgerichtet. Ehemalige und amtierende Regierungsbeamte sowie Experten aus beiden Ländern werden über die Bedeutung des Staatsbesuchs und zu erwartende Ergebnisse sprechen.Im April werden die Korea Foundation, die dem Außenministerium unterstellte Stelle für internationale Austauschprojekte, und das Belfer Center der Harvard Universität an der Uni gemeinsam einen Gipfel zur Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel veranstalten.Das Außenministerium kündigte an, bestmögliche Bemühungen zu unternehmen, damit solche Veranstaltungen das Verständnis und die Unterstützung der Bürger beider Länder für das Bündnis erhöhen und zur Stärkung der Allianz beitragen könnten.