Kospi kann zweiten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Der Hauptindex Kospi hat am Mittwoch den zweiten Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi schloss 1,2 Prozent fester bei 2.416,96 Zählern.Die Anlegerlaune habe sich dank der Äußerung von US-Finanzministerin Janet Yellen, wonach weitere Hilfen für die Banken in Aussicht gestellt würden, verbessert, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Ein möglicherweise gemäßigteres Tempo der US-Notenbank Fed könne ein weiterer positiver Faktor für den Aktienmarkt sein, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.