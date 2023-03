Nordkorea feuerte mehrere Marschflugkörper aufs Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch mehrere Marschflugkörper aufs Ostmeer abgefeuert.Die Starts seien in Hamhung in der Provinz Süd-Hamgyong erfolgt und ab 10.15 Uhr entdeckt worden. Das berichtete der Vereinigte Generalstab Südkoreas.Die Streitkräfte untersuchten zurzeit die Details der Starts. Experten sehen die Möglichkeit, dass Nordkorea Tomahawk-Raketen der eigenen Version, das heißt strategische Langstrecken-Marschflugkörper, abfeuerte.Vor drei Tagen hatte Nordkorea eine ballistische Kurzstreckenrakete abgefeuert.Seit der Aufnahme des südkoreanisch-amerikanischen Großmanövers "Freedom Shield" am 13. März setzt Nordkorea damit seine Serie von Provokationen fort.