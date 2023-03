Vereinigungsminister fordert in Japan größere Bemühungen für gesunde Beziehungen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kwon Young-se hat während seines Besuchs in Japan betont, dass Südkorea und Japan für eine gesunde Entwicklung ihrer Beziehungen größere Bemühungen unternehmen müssten.Die entsprechende Äußerung machte Kwon beim Treffen mit dem japanischen Außenminister Yoshimasa Hayashi am Donnerstag in Tokio.Er freue sich sehr darüber, dass die koreanisch-japanischen Beziehungen durch das Spitzentreffen in der vergangenen Woche zum richtigen Platz zurückgekehrt seien, sagte Kwon. Damit die Beziehungen darüber hinaus in gesunder Weise Fortschritte machen könnten, müssten alle Personen der Regierungen (beider Länder) Bemühungen unternehmen.Die Nordkorea-Fragen, die Denuklearisierungsfrage und die nordkoreanische Menschenrechtsproblematik, mit denen sich der Vereinigungsminister befasse, beträfen nicht mehr nur die koreanische Halbinsel, sondern stellten internationale Anliegen dar. Es sei deshalb erforderlich, die Beziehungen mit Japan und dem japanischen Außenministerium zu stärken, fügte Kwon hinzu.