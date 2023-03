Eiskunstlauf-WM: Cha Jun-hwan nach Kurzprogramm Dritter

Photo : YONHAP News

Cha Jun-hwan ist der allerersten WM-Medaille eines südkoreanischen männlichen Eiskunstläufers einen Schritt näher gekommen.Bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2023 im japanischen Saitama erhielt Cha am Donnerstag im Herreneinzel für sein Kurzprogramm 99,64 Punkte und erneuerte damit seinen persönlichen Rekord.Der 21-Jährige landete damit auf Platz drei unter 34 Startern. An die Spitze setzte sich Titelverteidiger Shoma Uno aus Japan mit 104,63 Punkten, gefolgt von Ilia Malinin aus den USA mit 100,38 Punkten.Das Kürfinale findet am Samstag statt.