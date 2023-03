Pentagon-Chef: USA wollen Umfang von Übungen im Indopazifik erhöhen

Photo : YONHAP News

Die USA investieren laut ihrem Verteidigungsminister in eine resilientere Einsatzbereitschaft im Indopazifik und erhöhen den Umfang und die Reichweite der Übungen mit ihren Partnern.Die entsprechende Äußerung machte Lloyd Austin bei einer Anhörung des Unterkomitees für Verteidigung des Bewilligungsausschusses des Repräsentantenhauses am Donnerstag (Ortszeit) in Bezug auf das Budget des Verteidigungsministeriums für das Fiskaljahr 2024.Es handele sich um ein strategisch eingesetztes Budget, motiviert durch die Ernsthaftigkeit des strategischen Wettbewerbs mit China. Das Budget sehe eine 40-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr für die Pacific Deterrence Initiative (PDI) vor, hieß es.Austin sagte außerdem, dass die anhaltenden Starts ballistischer Raketen und die Entwicklung von Atomwaffen durch Nordkorea eine wesentliche Bedrohung nicht nur für die Verbündeten und Partner der USA in der indopazifischen Region, sondern auch für das US-Festland darstellten. Das Budget des Verteidigungsministeriums diene auch der Verhinderung eines Kriegs auf der koreanischen Halbinsel.