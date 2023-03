Yoon ruft Missionschefs zu Vorposten-Rolle für Export auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Leiter von Südkoreas Auslandsvertretungen dazu aufgerufen, die Rolle eines Vorpostens für den Export zu spielen.Wie der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon, mitteilte, habe Yoon die entsprechende Forderung am Montag beim Abendessen mit Botschaftern, Generalkonsuln und weiteren Leitern von Auslandsvertretungen in der ehemaligen Präsidentenresidenz Cheong Wa Dae unterbreitet. Für Korea, das nach einem offenen Wirtschaftssystem strebe, stelle der Export eine Existenzfrage dar, habe er gesagt.Es sei an der Zeit, diplomatische Fähigkeiten darauf zu konzentrieren, den Durchbruch zur Überwindung der komplexen Krisen der Republik Korea zu schaffen. Die Leiter der Auslandsvertretungen, die an vorderster Front der Diplomatie tätig seien, spielten eine gewichtige Rolle, hieß es weiter.Yoon forderte außerdem Bemühungen um die erfolgreiche Bewerbung der Stadt Busan um die Expo 2030 und ein größeres Volumen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit.