Vereinigter Generalstabschef besucht US-Flugzeugträger

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kim Seung-kyum, hat am Montag den nuklear getriebenen US-Flugzeugträger USS Nimitz besucht.Die USS Nimitz nahm am Montag an einem gemeinsamen Manöver Südkoreas und der USA auf hoher See südlich der Insel Jeju teil.Laut dem JCS wurde Kim an Bord des Flugzeugträgers über den Stand der Übung berichtet. Er warnte dabei, dass Nordkorea die Sicherheitsordnung auf der koreanischen Halbinsel und in der Region ernsthaft bedrohe. Nordkorea habe in letzter Zeit mehrmals ballistische Raketen, einschließlich einer Interkontinentalrakete, abgefeuert und durch angebliche Taktikübungen zur Simulierung eines nuklearen Gegenschlags einen offensiven Einsatz von Atomwaffen angedeutet, sagte Kim.Das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis werde jede Provokation und Aggression des Feindes resolut und überwältigend beantworten. Man werde den Feind eindeutig erkennen lassen, dass der Versuch eines nuklearen Angriffs mit dem Ende des Regimes gleichzusetzen sei, betonte er weiter.Die US-Flugzeugträgerkampfgruppe 11 um die USS Nimitz lief heute in den Einsatzstützpunkt in Busan ein.