Flughafen Incheon feiert 22-jähriges Bestehen

Photo : YONHAP News

Der Internationale Flughafen Incheon hat am Mittwoch sein 22. Jubiläum gefeiert.Der größte Flughafen in Südkorea wurde am 29. März 2001 eröffnet. Am Mittwoch fand eine Jubiläumszeremonie im Fluggastterminal 1 statt.Vertreter des Flughafenbetreibers Incheon International Airport Corporation, dessen Tochterfirmen sowie von Fluggesellschaften und Logistikunternehmen nahmen daran teil. Die Teilnehmer blickten auf die Errungenschaften in den letzten 22 Jahren zurück und äußerten die Entschlossenheit, den Flughafen Incheon zum besten Flughafen der Welt zu entwickeln.Mit Stand 2019 bieten 88 Fluggesellschaften am Flughafen Incheon Flüge zu 173 Zielen in 52 Ländern an. Bei der Kapazität der internationalen Passagierbeförderung rangierte der Flughafen auf Platz fünf in der Welt, bei den Frachtkapazitäten auf Platz zwei.Der Flughafen Incheon gelangte zudem das zwölfte Jahr in Folge bei der Bewertung der Servicequalität am Flughafen an die Spitze. Er erhielt als erster Flughafen in der Welt beim Akkreditierungsprogramm der Kundenerlebnisse des Airports Council International (ACI) Level 5, die höchste Stufe, und wurde ein Fünf-Sterne-Flughafen.Infolge der Corona-Pandemie verzeichnete der Flughafen jedoch 2021 lediglich 3,2 Millionen Fluggäste. Von 2020 bis 2022 wurde ein Defizit von 1,7 Billionen Won oder 1,3 Milliarden Dollar verbucht.Der Flughafen erholt sich zurzeit wieder. Die durchschnittliche Passagierzahl am Tag stieg auf 130.000, was 65 Prozent des Vor-Corona-Niveaus entspricht.