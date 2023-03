Baby Shark wird Ehrenbotschafter für Bewerbung für Expo 2030 Busan

Photo : KBS News

Die weltweit beliebte Figur „Baby Shark“ wird fünfter Ehrenbotschafter zur Unterstützung einer erfolgreichen Bewerbung der Stadt Busan um die Expo 2030.Passend dazu wurden ein PR-Video mit Baby Shark und ein mithilfe von ChatGPT erstelltes Lied vorgestellt.Dieses in Südkorea produzierte Video des Kinderlieds „Baby Shark“ ist das mit deutlichem Vorsprung meistaufgerufene YouTube-Video und wurde bisher 12,5 Milliarden Mal aufgerufen. Einschließlich damit zusammenhängender Videos erreicht die gesamte Klickzahl 70 Milliarden.Der Weltstar Baby Shark wurde zum fünften Ehrenbotschafter für die World Expo 2030 Busan ernannt. In der inzwischen präsentierten Kurzversion eines PR-Videos tritt auch Boogi auf, das Maskottchen der Expo Busan, das eine Möwe in Busan darstellt.In dem Video, das im nächsten Monat veröffentlicht wird, ist zu sehen, wie Baby Shark und Boogi ihre Kräfte bündeln und Freunde retten, die wegen der Klimakrise in Gefahr geraten sind. Auch wird darin Busan, die Bewerberstadt für die Expo 2030, bekannt gemacht.Myeong Ji-jeong, PR-Leiterin für die Expo der Stadt Busan, äußerte die Erwartung, mit dem Video die Zukunftsgeneration, Hauptfigur der Expo 2030, auf leicht verständliche und amüsante Weise über Busan und das "Projekt Koexistenz" informieren zu können.Das ist das Lied „Traffic Light“, das bei Grundschülern sehr beliebt war. Dessen Sänger Lee Mu-jin präsentierte nun einen Song zur Unterstützung der Expo 2030 Busan. Der Text wurde aus den von ChatGPT ermittelten Schlüsselwörtern für die Expo Busan erstellt.„Welcome to EXPO, wo unsere Hoffnung beginnen wird, von der alle geträumt haben.“Mithilfe der populären Figur und des bekannten Sängers soll jetzt zusätzlich Stimmung für die erfolgreiche Expo-Bewerbung von Busan gemacht werden.