Produktion, Konsum, Investitionen legen im Februar zu

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Februar sowohl bei der Produktion als auch beim Konsum und den Investitionen einen Zuwachs erzielt.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag legte der Index der Industrieproduktion im Februar um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 109,4 zu.Damit wurde den zweiten Monat in Folge ein Anstieg verbucht.Im Dienstleistungssektor wurde ein Wachstum von 0,7 Prozent im Vormonatsvergleich verzeichnet. Demgegenüber wurde im Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe ein Rückgang von 3,2 Prozent verbucht.Der Konsum stieg um 5,3 Prozent. Zu dem Wachstum kam es, nachdem es seit November drei Monate in Folge abwärts gegangen war.Die Anlageinvestitionen nahmen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zu.Der Cyclical Component of Coincident Index, ein Index für die aktuelle Konjunkturlage, kletterte um 0,4 Punkte im Vormonatsvergleich auf 99,4.Der Cyclical Component of Leading Index, ein Index für die künftige Konjunkturlage, sank dagegen um 0,3 Punkte auf 98,5.