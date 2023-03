Nationale Rentenkasse wird 2055 leer sein

Photo : YONHAP News

Die Finanzmittel der nationalen Rentenkasse in Südkorea werden laut einer neuen Prognose bereits im Jahr 2055 erschöpft sein.Der Fachausschuss des Nationalen Rentendiensts (NPS) für Finanzprognosen gab heute entsprechende Ergebnisse seiner Finanzprognose bekannt.Demnach wird das Volumen der Fondsmittel der nationalen Rente im Jahr 2040 auf 1.755 Billionen Won (1,36 Billionen Dollar) anwachsen, sollte an dem aktuellen System festgehalten werden. Ab dem darauffolgenden Jahr wird das Volumen schrumpfen, bevor die Kasse im Jahr 2055 leer sein wird.Der prognostizierte Zeitpunkt ist zwei Jahre früher, verglichen mit dem Ergebnis der letzten Berechnung vor fünf Jahren. Der Zeitpunkt, an dem das Fondsvolumen den höchsten Stand erreichen soll, ist ein Jahr früher.