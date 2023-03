Regierung: Tomatin in Tomaten könnte Erbrechen verursachen

Photo : YONHAP News

Tomatin, ein in unausgereiften Tomaten vorkommender Stoff, könnte laut der Regierung sehr wahrscheinlich die Ursache der jüngst gemeldeten Fälle von Erbrechen und Bauchschmerzen nach dem Verzehr von Kirschtomaten sein.Das gaben das Landwirtschaftsministerium und das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit am Donnerstag nach einer dringenden Konsultation mit Experten bekannt.In letzter Zeit wurden viele Fälle gemeldet, in denen sich Betroffene nach dem Verzehr von Kirschtomaten übergeben mussten oder Bauschmerzen hatten.Der Pflanzenschutzstoff bildet sich in der Wachstumsphase von Tomaten, löst sich im Reifeprozess aber auf natürliche Weise auf.Experten gingen davon aus, dass sich bei Tomaten einer bestimmten Sorte (Sortennummer HS2016 in Korea) aufgrund der vergleichsweise niedrigeren Temperaturen zu Jahresanfang viel Tomatin gebildet habe. Auch nach der Reifung sei dieses noch in den Tomaten enthalten, was einen bitteren Geschmack zur Folge habe und zu Übelkeit und Erbrechen führen könne.Es sei bestätigt worden, dass alle anderen Sorten außer der betroffenen Sorte problemlos verzehrt werden könnten, teilte die Regierung mit.Es gibt drei landwirtschaftliche Betriebe, die die mit den Lebensmittelvergiftungen zusammenhängende Tomatensorte anbauen. Einer davon hatte bereits alle betreffenden Tomaten entsorgt und nicht in den Handel gebracht.Experten weisen darauf hin, dass innerhalb einer Stunde nach dem Tomatenverzehr Übelkeit und Bauschmerzen vorkommen können. Mittel gegen Erbrechen und Durchfall sollten aber nicht eingenommen werden, weil sich der Körper von dem Verzehr der Tomaten schnell erhole.Wer besonders viele Tomaten gegessen oder sehr starke Symptome habe, sollte einen Arzt konsultieren, hieß es weiter.