Waldbrände wüten angesichts trockenen Wetters weiter

In Südkorea wüten angesichts des trockenen Wetters weiter Waldbrände.Die nationale Forstbehörde gab eine dreistufige Warnung für Suncheon in der Provinz Süd-Jeolla heraus.Am Sonntag waren an mehreren Orten im Land Brände ausgebrochen.Die Warnung sei um 5 Uhr am Dienstag um eine Stufe auf die höchste Stufe drei verschärft worden. Zu dem Feuer war es gegen 13 Uhr am Montag gekommen.Die höchste Warnstufe wird ausgegeben, wenn mehr als 100 Hektar Wald beschädigt werden könnten. In Suncheon sollen die Flammen bislang 127 Hektar Wald zerstört haben.Auch in Hongseong und Geumsan in der Provinz Süd-Chungcheong, im Bezirk West in Daejeon, in Hampyeong in der Provinz Süd-Jeolla und Yeongju in der Provinz Nord-Gyeongsang wurde die höchste Warnstufe in Kraft gesetzt.Die Behörden teilten mit, dass für die Brandbekämpfung alle Kräfte aufgeboten würden. Für die Löscharbeiten würden auch 90 Helikopter eingesetzt.