Entscheidung zu Start von Nuri-Rakete fällt Donnerstagmorgen

Photo : YONHAP News

Am Donnerstagmorgen wird eine Entscheidung zum am Mittwoch abgesagten Start der Weltraumrakete Nuri erwartet.Der ursprünglich für 18.24 Uhr vorgesehene Start hatte wegen eines technischen Problems kurzfristig abgesagt werden müssen.Das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie sowie das Koreanische Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) wollen am Morgen über das weitere Vorgehen beraten.Der stellvertretende Wissenschaftsminister Oh Tae-seog hatte am Mittwoch nach der Entscheidung für die Vertagung des Starts bekannt gegeben, dass es ein Problem bei der Kommunikation zwischen Computern gegeben habe, die den Startvorgang und Geräte an der Startrampe kontrollieren. Dies sei bei einer Überprüfung eines Ventils für die Helium-Zufuhr entdeckt worden.Nach Angaben des Vizeministers gebe es kein Problem mit der Trägerrakete selbst. Nuri bleibe an der Startrampe aufgerichtet, während der Fehler beseitigt werde.Forscher Ko Jeong-hwan vom KARI erklärte, dass ein Start zur selben Zeit am Donnerstag möglich wäre, wenn der Fehler bis Donnerstagmorgen behoben werden könne. Sollte dies nicht gelingen, werde der Start am kommenden Mittwoch erfolgen.