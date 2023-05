Zentralbank friert Leitzins erneut ein

Photo : YONHAP News

Die Zentralbank Südkoreas hat den Leitzins nach Februar und April erneut eingefroren.Der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 3,5 Prozent zu belassen.Als Hintergrund wird die gedämpfte Inflation vermutet. Die Verbraucherpreise stiegen im April um 3,7 Prozent, damit fiel die Teuerungsrate erstmals seit 14 Monaten unter vier Prozent. Die Notenbank sah offenbar keinen Grund, in dieser Situation mit einer Zinserhöhung der ohnehin geschwächten Konjunktur und dem Finanzsektor einen Dämpfer zu versetzen.Für die erneute Zinseinfrierung spielte die instabile Konjunkturlage die größte Rolle. Inmitten des anhaltenden Exportrückgangs hatte Südkorea im Auftaktquartal einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts dank des privaten Konsums knapp vermieden. In der Leistungsbilanz im März konnte dank der Dividenden von Auslandstöchtern einheimischer Unternehmen ein Defizit im dritten Monat in Folge verhindert werden.Die Handelsbilanz war jedoch im April den 14. Monat in Folge im Minus.Mit der Zinseinfrierung liegt die Zinsdifferenz zwischen Südkorea und den USA weiter bei 1,75 Prozentpunkten, wobei der Leitzins in den USA 5,0 bis 5,25 Prozent beträgt.