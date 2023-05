Internationales Australien verlängert Sanktionen gegen Nordkorea um weitere drei Jahre

Die australische Regierung hat beschlossen, ihre eigenen Sanktionen wegen Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogrammen ein weiteres Mal zu verlängern.



Nach Angaben des australischen Außenministeriums am Donnerstag wurde die Verlängerung der Sanktionen, die von Außenministerin Penny Wong am 12. Mai genehmigt worden war, jüngst bekannt gemacht.



Beschlossen wurde, die am 23. Mai abgelaufenen Sanktionen gegen zwei Nordkoreaner und sechs Organisationen um drei Jahre zu verlängern. Australien hatte diese im Jahr 2017 zum ersten Mal auf seine schwarze Liste gesetzt und die Strafmaßnahmen im Jahr 2020 verlängert.



Von den Sanktionen betroffen sind Kim Yong Su, Chef des in Vietnam ansässigen nordkoreanischen Schifffahrtsunternehmens „Marine Transport Office“, und Rim Yong-hwan, Vertreter des Waffenherstellers und -exporteurs „Green Pine Associated Corporation“ in Peking.



Zu den sechs Unternehmen auf der Sanktionsliste zählen vor allem Sunrise Trading and Logistics Co Ltd, eine Logistikfirma in Vietnam, die nordkoreanische Waffenexportfirma Korea Mining Development Trading Corporation sowie das nordkoreanische Schifffahrtsunternehmen Sonbak Trading Corporation.