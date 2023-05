Internationales Zeitung: Koordinierung zwischen Südkorea und Japan über Einfahrt japanischen Kriegsschiffs unter Flagge aufgehender Sonne in Südkorea

Die Regierungen Südkoreas und Japans haben eine Meinungsabstimmung darüber aufgenommen, dass ein Schiff der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte unter ihrer Seekriegsflagge, Flagge der aufgehenden Sonne, in den südkoreanischen Hafen von Busan einlaufen wird.



Das schrieb die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Donnerstag.



Die Einfahrt soll anlässlich einer multinationalen Übung erfolgen, die Südkorea Ende Mai veranstaltet. Die Übung namens „Eastern Endeavor 23“ wird am 31. Mai auf hoher See südöstlich der Insel Jeju stattfinden. Daran werden Truppen Südkoreas, der USA, Japans und Australiens teilnehmen.



Die Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte werden die Fregatte Hamagiri zur Übung entsenden. Es ist geplant, dass das Schiff vor und nach der Übung unter der Seekriegsflagge (Flagge der aufgehenden Sonne) in den Hafen von Busan einlaufen wird.



Die Seekriegsflagge der japanischen Kriegsschiffe wurde gemäß einer Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Selbstverteidigungsstreitkräfte von 1954 eingeführt. Nach dem Gesetz müssen Schiffe der Selbstverteidigungsstreitkräfte diese Flagge und die Nationalflagge Japans gemeinsam hissen.



Die japanische Seekriegsflagge ist jedoch eine Art der Flagge der aufgehenden Sonne, die als Symbol des japanischen Militarismus gilt.



„Yomiuri“ schrieb, dass die Einfahrt des Kriegsschiffs in den Hafen von Busan gemäß der Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan unter der Regierung von Yoon Suk Yeol erfolgen werde. Südkorea und Japan beabsichtigten, den Austausch im Verteidigungsbereich weiter zu fördern.



Zu einer von der südkoreanischen Marine veranstalteten internationalen Flottenschau im November 2018, zur Regierungszeit von Ex-Präsident Moon Jae-in, waren die Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte eingeladen worden. Jedoch nahm nach einer Kontroverse wegen der Flagge der aufgehenden Sonne kein japanisches Kriegsschiff daran teil.