Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den erfolgreichen Start der Weltraumrakete Nuri als "großartige Errungenschaft" gelobt.Dies markiere den Eintritt des Landes in die G7 der Weltraumnationen, sagte Yoon am Donnerstag nach einer virtuellen Berichterstattung des Wissenschafts- und Technologieministers Lee Jong-ho zu dem Start.Es gebe lediglich sieben Staaten in der Welt, die einen selbst entwickelten Satelliten mit einer eigenen Trägerrakete auf einer Umlaufbahn absetzen könnten.Der Blick der Welt auf Südkoreas Kapazitäten im Bereich Wissenschaft und Technologie werde sich deutlich ändern. Er rechne mit mehr Angeboten fortgeschrittener Länder für eine Zusammenarbeit in den Weltraumwissenschaften, sagte Yoon.Der Präsident hob insbesondere die Tatsache hervor, dass drei der acht beförderten Satelliten von südkoreanischen Startup-Unternehmen gebaut worden seien.