Binance: US-Behörden beschlagnahmen 4,4 Millionen Dollar von nordkoreanischen Kriminellen

Das US-Finanzministerium hat mithilfe der weltgrößten Kryptowährungsbörse Binance Gelder beschlagnahmt und Konten eingefroren, die mit Verbrechen von Nordkoreanern in Zusammenhang stehen.Binance teilte am Donnerstag auf Twitter mit, es sei stolz darauf, die US-Strafverfolgungsbehörden bei der Beschlagnahme von 4,4 Millionen Dollar und dem Einfrieren von Konten im Zusammenhang mit Nordkoreas organisierter Kriminalität unterstützt zu haben.Das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums hatte am Dienstag Sanktionen gegen eine Person und vier Organisationen verhängt, die an der Finanzierung der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen durch Nordkorea und bösartigen Cyberaktivitäten beteiligt waren.